Venezia, il giornalista napoletano Luca Marfé candidato al Premio Eccellenza Italiana (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVenezia – Notte d’incanto e di sogni a Venezia: appena giunto in città, per presentare il suo libro “Yes, we Trump!” in occasione della Mostra del Cinema, il giornalista napoletano Luca Marfé si ritrova tra tanti volti noti e con una sorpresa splendida. Sua, infatti, la candidatura per il Premio Eccellenza Italiana che ogni anno, grazie al lavoro del Professor Massimo Lucidi, va in scena a Washington DC per celebrare i più grandi talenti del nostro Tricolore. Presso la Taverna La Fenice e alla presenza del presidente Tonino Lamborghini e del filosofo Stefano Zecchi, ciò che spicca è la motivazione della candidatura di Marfè, ... Leggi su anteprima24

albastraniera : RT @RTaverBella: Voi che vi reputate di #sinistra siete d’accordo che: uno #non di sinistra -non possa fare comizi -non possa andare al r… - mircopedretti10 : - lucabattanta : RT @RTaverBella: Voi che vi reputate di #sinistra siete d’accordo che: uno #non di sinistra -non possa fare comizi -non possa andare al r… - RTaverBella : Voi che vi reputate di #sinistra siete d’accordo che: uno #non di sinistra -non possa fare comizi -non possa anda… - bozz_ferrari : RT @opificioprugna: Giornalista: 'Signor #salvini cos'ha da dire sul brutale omicidio di #WillyMonteiro a #colleferro ad opera di un gruppo… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia giornalista Festival di Venezia 2020: programma e ospiti di oggi giovedì 10... AMICA - La rivista moda donna Il Lido piace all'estero, ma ai francesi dà fastidio: «Una Mostra inerte»

VENEZIA - Vai a capirli i francesi. Un giorno lodano: «La Mostra di Venezia sfida la pandemia». E un altro criticano: «Una Mostra inerte, in un clima di alta sicurezza sanitaria». Non sarà mica che fr ...

"Isole da Sole", lo short movie con cui Salina sbarca alla mostra del cinema di Venezia

È iniziato il countdown per il lancio dello short movie Isole da Sole che sarà visibile da domani su Youtube e presentato in anteprima a Venezia e Salina. Giovedì 8 ottobre invece sarà presentato a Pa ...

VENEZIA - Vai a capirli i francesi. Un giorno lodano: «La Mostra di Venezia sfida la pandemia». E un altro criticano: «Una Mostra inerte, in un clima di alta sicurezza sanitaria». Non sarà mica che fr ...È iniziato il countdown per il lancio dello short movie Isole da Sole che sarà visibile da domani su Youtube e presentato in anteprima a Venezia e Salina. Giovedì 8 ottobre invece sarà presentato a Pa ...