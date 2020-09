Vasti incendi devastano la West Coast degli USA: cielo arancio su San Francisco, bruciano anche Oregon e Washington. Morti e gravi danni [FOTO] (Di giovedì 10 settembre 2020) Enormi incendi stanno devastando la West Coast degli Stati Uniti, aggravando una situazione già drammatica in cui almeno 7 persone hanno perso la vita e gravi danni mettono in ginocchio le comunità. Colpiti soprattutto California, Stato di Washington e Oregon, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. Tre delle vittime si registrano nella contea di Butte, in California, dove lo sceriffo ha fatto sapere che ci sono anche 12 dispersi, una a Washington e tre in Oregon. Secondo il National Fire Information Center, oltre 90 grandi roghi hanno devastato 13.700 km quadrati in 13 stati occidentali. Al momento, nell’Oregon ci sono almeno 35 ... Leggi su meteoweb.eu

