Vanily Patisserie, lo chef Conte lancia i dolci light che eliminano le merendine (Di giovedì 10 settembre 2020) Lo scorso marzo, in piena emergenza da Covid-19, aveva realizzato un dolce anti-virus per sdrammatizzare il momento che stavano vivendo gli italiani. A distanza di qualche mese, e alla ripresa dell’anno scolastico, Luigi Conte, il pluripremiato mastro-pasticciere di Vanily Patisserie a Carinaro (Caserta), conosciuto anche per la famosa «Polacca aversana» dolce tipico della zona, è pronto a sfornare una serie di prodotti naturali a basso Contenuto di grassi e zucchero che potrebbero mettere al bando le classiche merendine. Una ripartenza in dolcezza… in concomitanza con l’anno scolastico per Conte che firma i dolci Vanily, vera eccellenza Patisserie in Campania. Il laboratorio del maestro ... Leggi su ildenaro

