Vanessa Incontrada, insulti e disprezzo: la “scandalosa” foto su instagram (Di giovedì 10 settembre 2020) Pioggia di critiche per Vanessa Incontrada, la conduttrice spagnola che non poteva certo immaginarsi che citare, nel sol modo e non nel significato, La Casa di Carta, le sarebbe costata una valanga infinita di insulti e rimproveri. Costa caro alla Incontrada lo scatto con Pedro Alonso, il “Berlino” della celebre serie televisiva in quel di Venezia. Vanessa Incontrada, il selfie con Berlino le costa caro Entrambi sul red carpet del Festival di Venezia 77, Vanessa Incontrada ha colto al balzo l’occasione di scattarsi un selfie col famosissimo Pedro Alonso, passato ormai alla storia come il “Berlino” della fortunata serie tv spagnola, La Casa di Carta. Col senno di poi forse potrebbe ripensarci la ... Leggi su thesocialpost

