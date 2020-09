Valente: “Palermo come Milan e Inter. Martins, l’esultanza alla Del Piero e il video di Bentivegna. Il Bari…” (Di giovedì 10 settembre 2020) L'attaccante seterno classe '91, Nicola Valente non ci ha pensato un attimo ad accettare la proposta del Palermo, iniziando così un nuovo capitolo della sua carriera.Tutto è cominciato con un video, con le immagini del “Barbera”, che gli è stato inviato dal suo compagno di squadra della Carrarese, Accursio Bentivegna, ex rosanero e già allora per Valente fu amore a prima vista. Adesso anche lui, insieme agli altri componenti della squadra, aiuterà il Palermo a raggiungere l’obiettivo della promozione in Serie B. "…Con Bentivegna avevamo un bellissimo rapporto. L’anno scorso verso ottobre era infortunato ed era andato a vedere il Palermo, mi ha inviato quel video e mi sono venuti i brividi. Il Palermo lo guardavo ... Leggi su mediagol

