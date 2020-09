Vaglia postale: quando si può annullare e a che condizioni? (Di giovedì 10 settembre 2020) Vaglia postale: quando si può annullare e a che condizioni? Oggi i mezzi con cui è possibile trasferire risorse economiche da un soggetto ad un altro non sono pochi. E le norme sulla tracciabilità, di cui abbiamo già parlato, spingono sempre più verso l’utilizzo di metodi tecnologici di pagamento, che consentono, per loro natura, di seguire lo spostamento di denaro, onde prevenire illeciti di vario tipo. Qui di seguito vogliamo porre attenzione su uno degli strumenti alternativi al denaro contante, quando si vuole operare una transazione rilevante a livello economico. Parleremo infatti del Vaglia postale e delle modalità con cui poterlo annullare. Facciamo chiarezza. Se ti interessa ... Leggi su termometropolitico

LordLandoXVII : @annamosenevia Ancora mi sorprendo di constatare come sia entrato nel gergo un vocabolo che fondamentalmente fa sen… - unmagroio : RT @HTaffio: Ho chiesto alla sportellista dell'ufficio postale come faccia ad avere sempre i capelli così in tinta e mi ha risposto: 'perch… - HTaffio : Ho chiesto alla sportellista dell'ufficio postale come faccia ad avere sempre i capelli così in tinta e mi ha risposto: 'perché io vaglia'. -

Ultime Notizie dalla rete : Vaglia postale Cos’è e come funziona il vaglia postale QuiFinanza