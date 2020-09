Vaccino, domande e risposte sullo stop. Il punto della situazione (Di giovedì 10 settembre 2020) Getty Images Erano davvero forti le aspettative che tutti avevamo riposto nel Vaccino, alla fase tre di sperimentazione, sviluppato dell’azienda farmaceutica svedese-britannica AstraZeneca, in collaborazione con l’università di Oxford e l’Irbm, la società italiana di biotecnologia di Pomezia. E, invece, ieri la doccia fredda. Leggi anche › stop ai test del Vaccino Oxford-AstraZeneca: reazione anomala su un volontario › Il ministro Speranza: «Vaccino per il Coronavirus entro l’anno». E gli Usa lo promettono per fine ottobre I test si devono fermare Qualche test non va bene, uno dei ... Leggi su iodonna

EmilioBerettaF1 : Vaccino, sette le aziende in corsa. L’Europa si cautela con un altro accordo. Tutte le domande e le risposte sullo… - eziomauro : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Vaccino, sette le aziende in corsa. L’Europa si cautela con un altro accordo. Tutte le domande e le risposte… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Vaccino, sette le aziende in corsa. L’Europa si cautela con un altro accordo. Tutte le domande e le risposte… - carlobonini : #Covid Vaccino, sette le aziende in corsa. L’Europa si cautela con un altro accordo. Tutte le domande e le risposte… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Vaccino, sette le aziende in corsa. L’Europa si cautela con un altro accordo. Tutte le domande e le… -