Vaccino Covid, il volontario ammalato: “Pronto alla seconda dose, non ho paura” (Di giovedì 10 settembre 2020) Vaccino Covid, parla il volontario che ha avvertito una controindicazione che ha fermato momentaneamente la sperimentazione. Intervenuto a La Repubblica, il soggetto rassicura sulle sue condizioni e si dice pronto a una seconda iniezione. Coronavirus, parla il volontario al Vaccino ammalatosi dopo la sperimentazione della AstraZeneca. Si tratta di Antonio Metastasio, psichiatra del National health … L'articolo Vaccino Covid, il volontario ammalato: “Pronto alla seconda dose, non ho paura” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Il dottor Mantovani, direttore scientifico dell'Irccs Humanitas di Rozzano (Milano) descrive il fenomeno sul “New England Journal of Medicine”. Gli scienziati illustrano il concetto di “protezione agn ...Dopo una reazione sospetta in uno dei 50mila volontari. L'Oms: "La sicurezza prima di tutto, scorciatoie non ammissibili" ...