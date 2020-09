Vaccino anti-Covid: cosa sappiamo dello stop ai test di AstraZeneca e cosa succede adesso (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo lo stop ai test sul Vaccino di Oxford dell’anglo-svedese AstraZeneca, la corsa al rimedio anti-Covid rallenta inevitabilmente. Ma cosa succede adesso? Nei giorni scorsi si parlava di novembre come possibile orizzonte temporale per la messa a punto del Vaccino, considerato il più avanzato al mondo e giunto allo stadio più avanzato di sperimentazione, ma ora questa agenda subirà dei ritardi, tanto maggiori quanto più lunghi saranno i tempi per determinare le cause dell’evento avverso, e se è possibile stabilire una correlazione di causa-effetto tra l’inoculazione del Vaccino e il disturbo apparso nel volontario. Una paziente, una ... Leggi su tpi

