Vaccino anti-Coronavirus, SIMIT: “Quando arriverà saremo sicuri del fatto che avrà superato gli standard di sicurezza” (Di giovedì 10 settembre 2020) La SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali esprime il proprio punto di vista sul recente episodio di reazione avversa al Vaccino anti-covid in sperimentazione da parte dell’azienda AstraZeneca e dell’Università di Oxford. Una situazione che rientra nella normalità e che non deve intaccare la fiducia nelle vaccinazioni e nel lavoro in atto contro il Sars-Cov-2. “Che si verifichi un evento sfavorevole nella sperimentazione di un nuovo Vaccino è un evento assolutamente atteso e in qualche modo “normale” – sottolinea Marcello Tavio, Presidente SIMIT – Siccome è un evento che accade raramente, può essere intercettato solo su un’ampia popolazione di soggetti sani; ecco perché le tre ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti Vaccino anti-Covid, l’Ue corre ai ripari: pre-accordo con Pfizer per 300 milioni di dosi Fanpage.it Vaccino, AstraZeneca ancora in corsa: «Possiamo farcela entro fine anno o il 2021»

Il vaccino sperimentale anti-coronavirus elaborato dall'Università di Oxford potrebbe ancora essere disponibile sul mercato «a fine anno o all'inizio del 2021» malgrado la battuta d'arresto della terz ...

Vaccino Covid, test sospesi: come sta il volontario italiano

Metastasio, tra i volontari che si sono sottoposti al test del vaccino anti Covid di Oxford, ha spiegato come sta dopo lo stop alla sperimentazione Continua a far discutere la notizia della sospension ...

