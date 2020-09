Vaccini, vanno somministrati in farmacia o dai medici? (Di giovedì 10 settembre 2020) In Italia i Vaccini possono essere somministrati solo da un medico o dagli infermier, sotto la supervisione di un medico. A spiegarlo è Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale (Simg). “Le iniezioni intramuscolari, come i Vaccini, possono essere fatte anche dagli infermieri, sotto la supervisione di un medico. Vuol dire che deve esserci un medico responsabile disponibile, che ha la responsabilità della terapia medica e sa come intervenire nel caso di un evento avverso“, precisa. Nell’ipotesi emersa in questi giorni, che i Vaccini antinfluenzali possano essere fatti anche in farmacia, Cricelli rileva come “i farmacisti non hanno studiato e non sono abilitati per eseguire procedure medico-diagnostiche. Se ... Leggi su meteoweb.eu

