Usa, Trump sapeva della pericolosità del virus. Nuovo scontro, Fauci lo difende (Di giovedì 10 settembre 2020) Bufera sul Presidente che ha minimizzato per non creare panico. Di 'spregevole tradimento' parla il rivale democratico Biden che attacca: 'ha mentito agli americani su una questione di vita o di morte'... Leggi su tg.la7

MediasetTgcom24 : Usa, Trump nominato per il Premio Nobel per la Pace 2021 #trump - Capezzone : Su @atlanticomag il professor Marsonet spiega chi (non Trump) e cosa abbia avvelenato il dibattito politico america… - TizianaFerrario : Sono turbata.Come ha fatto #BobWoodward,un grande giornalista,a non rivelare subito quanto gli aveva detto Trump in… - EugenioCardi : RT @TizianaFerrario: Sono turbata.Come ha fatto #BobWoodward,un grande giornalista,a non rivelare subito quanto gli aveva detto Trump in un… - oldo_bis : RT @TizianaFerrario: Sono turbata.Come ha fatto #BobWoodward,un grande giornalista,a non rivelare subito quanto gli aveva detto Trump in un… -