Usa, Trump: “Kim Jong-un sta bene, mai sottovalutarlo!” (Di giovedì 10 settembre 2020) Con un Tweet il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reso note le condizioni di salute di Kim Jong Un, dopo che alcune voci lo davano malato. “Kim Jong-un è in buona salute.Mai sottovalutarlo!”. Un Tweet roboante e lapidario, come sempre quando si tratta di Donald Trump. Così infatti il Presidente degli Stati Uniti … L'articolo Usa, Trump: “Kim Jong-un sta bene, mai sottovalutarlo!” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

