Usa: incendi devastano California, Oregon e Washington. “Cieli arancioni, sembra Marte” (Foto) (Di giovedì 10 settembre 2020) Gli incendi continuano a bruciare l’America, e in particolare gli Stati di Washington, California e Oregon dove i vigili cercano di domare decine di roghi. La Bay Area di San Francisco, scrive Cnn, è avvolta da una luce arancione a causa dei venti che trasportano il fumo anche a decine di miglia di distanza. Finora è stato calcolato che siano andati distrutti quasi 10mila chilometri quadrati di vegetazione e nella contea di Butte tre persone sono morte a causa delle fiamme, portando a 11 il totale delle vittime nello Stato. Tra loro anche due vigili del fuoco. Secondo la polizia, una delle persone che hanno perso la vita a causa dei roghi è stata sopraffatta dal fumo e dalle fiamme mentre fuggiva a piedi dopo che la sua auto è finita in un fosso. In precedenza gli ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Usa, Oregon devastato dagli incendi: 'Cinque città pressoché distrutte' - Corriere : Usa, gli incendi devastano la costa ovest: morto bambino di un anno - Agenzia_Italia : Incendi 'straordinari' stanno devastando la costa occidentale degli Usa - GiaPettinelli : Usa: incendi California, altre tre vittime - Ultima Ora - ANSA - MaricaGusmitta : #Usa incendi #California altre tre vittime - Ultima Ora - ANSA -