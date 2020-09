USA 2020: il pareggio nei grandi elettori è possibile? (Di giovedì 10 settembre 2020) Uno sguardo al funzionamento dei meccanismi legislativi per uscire da un improbabile (ma non impossibile) impasse nelle elezioni presidenziali di Daniele Baldo La maggior parte dei modelli previsionali e dei sondaggi per le elezioni americane di novembre attribuisce al candidato democratico Joe Biden la maggiore probabilità di vincere la maggioranza dei voti espressi – il cosiddetto voto popolare. Nelle tante simulazioni (come quelle del sito specializzato FiveThirtyEight) possiamo (...) - Mondo / USA, Elezioni, Usa, Stati Uniti, Leggi su feedproxy.google

TgLa7 : #Usa: agenti sparano a 13enne autistico colto da crisi. Bufera a #SaltLakeCity - Agenzia_Ansa : Shock in #Utah, la polizia spara a un tredicenne autistico #ANSA - Agenzia_Ansa : Shock in #Utah, la polizia spara a tredicenne autistico. Gli agenti chiamati dalla mamma, il ragazzo stava avendo… - siamo_la_Roma : ??? Alla fine niente #USA: #Zaniolo si opererà in #Austria ?? Ieri il talento giallorosso ha visto in tv… - anna_annie12 : Caso Navalny, il segretario Usa Pompeo: avvelenato da “alti funzionari” russi | Sky TG24 -