Uomini e donne, Tina massacra Gemma: sesso e gigolò, volano mazzate (Di giovedì 10 settembre 2020) "Assetata di sesso. Paga uno gigolò". A "Uominiedonne", Tina Cipollari martella Gemma Galgani che ha chiuso ufficialmente la frequentazione con Nicola Vivarelli, detto Sirius. È finita la storia, pardon, la conoscenza tra Gemma e Nicola. A rompere il giochino è stata la dama torinese che da quando ha un viso nuovo (grazie al lifting) cammina tre metri sopra il cielo e a piedi nudi in studio. Ché non riesce più a stare sui tacchi a spillo. I giorni svigoriti sono alle spalle e ora Gemma sfoggia una prosopopea finora accennata: "Nicola ha parlato di Santorini ma sapeva che non si poteva andare. Quando ho provato ad accarezzarlo, ha ritirato la mano. Gli avevo detto che non ci saremmo potuti vedere in questi mesi e avevo accennato a una ... Leggi su iltempo

