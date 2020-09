Uomini e Donne, Sophie Codegoni: suo padre impegnato con una ex concorrente del GF (Di giovedì 10 settembre 2020) Lo abbiamo visto, finalmente è ripartita la nuova edizione di Uomini e Donne e sono stati presentati i nuovi tronisti di questa stagione. I telespettatori più attenti hanno però già notato qualcosa. Si tratta di una piccola curiosità che ha a che fare con Sophie Codegoni. Lei, insieme a Jessica Antonini, sono le due troniste Donne di quest’edizione del programma di Maria De Filippi. Ma di che cosa si tratta? Girovagando un po’ per il web e sui social network alcuni fan di Uomini e Donne hanno scoperto che il padre di Sophie è impegnato sentimentalmente con una ex concorrente del Grande Fratello. Il papà di Sophie ... Leggi su ultimenotizieflash

Maria De Filippi a Uomini e Donne svela un nuovo retroscena su Tina Cipollari e Kikò Nalli. Nel corso della puntata in onda oggi, la conduttrice parla della possibilità che hanno le dame e i cavalieri ...

Dal prossimo martedì gli angeli torneranno in giro per la città con i loro servizi che coinvolgeranno non solo Albenga, ma tutto il comprensorio. Sono i City Angels. Questi uomini e donne operano prin ...

