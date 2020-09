Uomini e Donne, novità: tra i nuovi cavalieri il primo fidanzato italiano di Belèn Rodriguez (Di giovedì 10 settembre 2020) Uomini e Donne: il programma di Maria De Filippi è ricominciato dopo la pausa estiva con alcune novità. Tra queste, la presenza di nuovi cavalieri nel Trono Over, tra i quali c’è anche il primo fidanzato italiano di Belèn Rodriguez! Si chiama Simone Bolognesi ed è di Riccione. Oggi è un bell’uomo di 41 anni e fa l’imprenditore, albergatore ed organizzatore ed organizzatore di eventi, raccontano alcuni siti. Vanta oltre 11 follower su Instagram. Simone era messo con Belèn nel 2003, quando lei si era appena trasferita in Italia dall’Argentina. Aveva 19 anni ed era ancora sconosciuta al grande pubblico. Era stata legata al ragazzo per due anni, finché non si è ... Leggi su pianetadonne.blog

matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - MSF_ITALIA : BREAKING: Bruciato il campo di #Moria dopo gli incendi appiccati la scorsa notte. 12.000 uomini, donne e bambini so… - mecna : E poi è brutto pensare che salire su un palco con un peluche urli 'Sto facendo pezzi per le ragazzine'. Credo che u… - iamsofixx : RT @hallwayoongi: HANNO MESSO DYNAMITE A UOMINI E DONNE CAZZO OOO MARIA SAID BTS WORLD DOMINATION - NataStanca91 : @DeviStareCalmo Amo resta ignara di ciò dammi retta. (Gente di temptation e uomini e donne che dovrebbe rimanere co… -