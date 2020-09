Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 10 settembre: Nicola litiga con Gemma perché è geloso (Di giovedì 10 settembre 2020) Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne Ha preso al via la 25esima edizione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. In questi tre primi appuntamenti già andati in onda, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere il nuovo studio, inoltre il trono over e classico è stato fuso in uno solo. Gran parte della registrazione è stata dedicata a Gemma Galgani, mentre il resto i telespettatori hanno visto i nuovi quattro tronisti. Una di esse che ha 18 anni è una modella che lavora per la fashion blogger cremonese Chiara Ferragni. Gli spoiler della puntata odierna dicono che Gems continuerà a frequentare il cavaliere 62enne che somiglia a Lorenzo La as. Mentre Nicola avrà una ... Leggi su kontrokultura

matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - MSF_ITALIA : BREAKING: Bruciato il campo di #Moria dopo gli incendi appiccati la scorsa notte. 12.000 uomini, donne e bambini so… - virginiaraggi : Oggi è il 77esimo anniversario della Difesa di Roma dall'occupazione nazista. Abbiamo ricordato a Porta San Paolo i… - gaia_r11 : sveglia da due ore a caso ho recuperato tutto uomini e donne ho dei brutti commenti da fare presto un account lucchettato senza censure - Esitusavais : RT @DOscarLancini: Piena #solidarietà a @matteosalvinimi per l'aggressione subita in Toscana. Episodi come questo non spaventano gli uomini… -