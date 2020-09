‘Uomini e Donne’, Andrea Damante intervistato durante il ‘Festival del cinema di Venezia’ rivela di come vanno le cose con Giulia De Lellis (Di giovedì 10 settembre 2020) Non è un bel momento per la coppia formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo il ritorno di fiamma avvenuto durante il lockdown, i due hanno deciso di prendersi del tempo per capire quale svolta dare alla loro relazione. intervistato da Vanity Fair, l’ex tronista ha parlato dei suoi attuali rapporti con l’influencer: Tra me e Giulia le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Abbiamo deciso di prenderci del tempo, inevitabilmente questo non mi fa stare benissimo, però sono sicuro che col trascorrere del tempo, in un modo o nell’altro, passerà senza che nessuno dei due faccia del male all’altro, né ci si manchi di rispetto. Ci siamo solo presi del tempo per capire, essendo in un momento ... Leggi su isaechia

matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - MSF_ITALIA : BREAKING: Bruciato il campo di #Moria dopo gli incendi appiccati la scorsa notte. 12.000 uomini, donne e bambini so… - matteosalvinimi : Nelle ultime settimane abbiamo assistito a violenze contro donne e uomini in divisa, a sbarchi fuori controllo, a c… - EnzaAltieri : RT @a_saba78: 'Oggi #FreeBelarus è femmina” #OlgaTokarchuk, Nobel per la letteratura 2018, esprime solidarietà alle donne bielorusse che l… - AndreaB63049338 : @stanzaselvaggia Purtroppo ci sono donne bellissime con un gran cervello ed un talento che in certi casi porta al g… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia