UNA VITA, anticipazioni puntata di venerdì 11 e domenica 13 settembre 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) anticipazioni puntata 1048 di Una VITA di venerdì 11 e domenica 13 settembre 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di venerdì 11 e sabato 12 settembre 2020Felipe insegna a Marcia una serie di comportamenti da osservare nel corso dell’evento in ambasciata. Cinta spiega a Rafael che ama follemente Emilio, ma gli chiede di non svelarlo ai suoi genitori. Marcia e Felipe per poco non si baciano durante un ballo… Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UNA VITA, anticipazioni puntata di venerdì 11 e domenica 13 ... Leggi su tvsoap

