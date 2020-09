Una vita, anticipazioni 13-18 settembre: Lolita schiaffeggia Genoveva (Di giovedì 10 settembre 2020) Una nuova settimana di programmazione di Una vita attende i telespettatori di Canale 5 da domenica 13 a venerdì 18 settembre dove non mancheranno i colpi di scena. Le vicende ambientate ad Acacias saranno particolarmente avvincenti, soprattutto dopo che Lolita scoprirà di essere stata ingannata da Genoveva. La moglie di Antonito, in preda alla collera, arriverà a schiaffeggiarla in mezzo alla strada, accusandola pubblicamente di essere complice di Alfredo. Un colpo di scena avrà invece come protagonista la giovane Camino. Una vita, trame al 18 settembre: Lolita scopre di essere stata ingannata da Genoveva Emozioni e colpi di scena attendono i fan di Una vita nel corso dei nuovi appuntamenti ... Leggi su tutto.tv

GassmanGassmann : Scoprire, da parte di persone che conosci bene e per le quali nutri affetto, che in fondo tu non sei così insostitu… - chetempochefa : “Mi hanno insegnato che chi salva una vita salva il mondo intero.” Oggi compie 90 anni una donna straordinaria: fa… - riotta : L'assassinio e la morte di #WillyMonteiro Duarte non sono l'ennesimo 'giallo' dell'estate italiana in spiaggia. Son… - patriziaznews : RT @elenabonetti: Auguri ad una donna unica, che con la sua storia e la sua testimonianza rende visibili i valori su cui è fondata la nostr… - gentlesmess : Svegliarsi con l'email di una delle tue autrici preferite che ha pubblicato una nuova fic > qualsiasi altra gioia nella vita -

Ultime Notizie dalla rete : Una vita Una vita, la puntata di mercoledì 9 settembre Mediaset Play Venezia 77, oggi nella Sala Web: i film di giovedì 10 settembre

La Mostra del Cinema di Venezia si sta avvicinando alla sua conclusione ma non per questo diminuiscono gli eventi on demand. Anche oggi infatti gli appuntamenti sono tre, iniziando dalla 18.00 con un ...

Cultura, addio a Nico Naldini: fu poeta, regista e biografo di Pasolini

Se ne va uno degli ultimi intellettuali italiani del '900. Muore a 91 anni nella sua casa di Treviso, dove risiedeva, Nico Naldini, cugino e biografo di Pier Paolo Pasolini, di sette anni più grande d ...

La Mostra del Cinema di Venezia si sta avvicinando alla sua conclusione ma non per questo diminuiscono gli eventi on demand. Anche oggi infatti gli appuntamenti sono tre, iniziando dalla 18.00 con un ...Se ne va uno degli ultimi intellettuali italiani del '900. Muore a 91 anni nella sua casa di Treviso, dove risiedeva, Nico Naldini, cugino e biografo di Pier Paolo Pasolini, di sette anni più grande d ...