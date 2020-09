Una lettera dal boss (Di giovedì 10 settembre 2020) “Metterò in una lettera tutte le mie paure e le mie gioie, e la spedirò a te”. Torna Bruce Springsteen ma stavolta con un nuovo album realizzato insieme alla E Street Band. Il 23 ottobre esce per i tipi della Columbia/SonyMusic Letter to you anticipato oggi da un video e un singolo che portano lo stesso nome. Si tratta del ventesimo album dellartista: “Amo l’essenza quasi commovente di Letter To You”, dichiara Springsteen, “E amo il sound della E Street Band che suona … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

matteosalvinimi : #Salvini: Ho posto delle domande al governo, tramite una lettera al Corriere, non ho dato giudizi. Se fosse vero ch… - AlbertoBagnai : Eggnente… si vede che è una malattia contagiosa! Il regolamento emendato è quello citato nella lettera del 5 maggio… - evagiovannini : Un gruppo internazionale di scienziati, tra i quali l’italiano Enrico Bucci, ha inviato a @TheLancet una lettera co… - Pandelu_Mania : RT @soleluna731: #unTemaAlGiorno #quandoTroviamo le bollette nella buca lettera ci accorgiamo di quanto ci funziona bene il cuore che super… - oggiconversano : Il Presidio Libera scrive ai candidati sindaci: quali le azioni di prevenzione contro lo spaccio di droga e la crim… -

Ultime Notizie dalla rete : Una lettera L’infermiera aggredita in ospedale ad Alessandria scrive una lettera per ringraziare chi l’ha aiutata Il Secolo XIX Covid, in Italia focolai in aumento. Scienziati avvisano: Rt è 3

Si tratta di un valore quasi doppio rispetto a quello indicato dall’Istituto superiore di Sanità che si basa soltanto sui casi con sintomi ROMA - Aumentano morti (14), contagiati (1.434) e ricoverati ...

Una lettera dal boss

“Metterò in una lettera tutte le mie paure e le mie gioie, e la spedirò a te”. Torna Bruce Springsteen ma stavolta con un novo album realizato insiemma alla E Street Band. Il 23 ottobre esce per i tip ...

Si tratta di un valore quasi doppio rispetto a quello indicato dall’Istituto superiore di Sanità che si basa soltanto sui casi con sintomi ROMA - Aumentano morti (14), contagiati (1.434) e ricoverati ...“Metterò in una lettera tutte le mie paure e le mie gioie, e la spedirò a te”. Torna Bruce Springsteen ma stavolta con un novo album realizato insiemma alla E Street Band. Il 23 ottobre esce per i tip ...