“Una delle scene più cruente mai viste”. Willy, parla il carabiniere che lo ha soccorso (Di giovedì 10 settembre 2020) “Willy era steso a terra, in 4 o 5 lo colpivano a calci e pugni”. E’ la testimonianza di un amico di Willy Monteiro nell’ordinanza relativa all’omicidio del giovane, ucciso a Colleferro nella notte tra sabato e domenica. La testimonianza è contenuta nell’ordinanza del gip di Velletri che ha disposto l’arresto in carcere per Marco e Gabriele Bianchi e Mario Pincarelli e i domiciliari per Francesco Belleggia. Ma non è l’unico a raccontare cosa è successo. Una scena terribile, “tra le più cruente mai viste”: usa queste parole il maresciallo dei carabinieri Antonio Carella, l’uomo che sabato sera è stato tra i primi a soccorrere Willy Monteiro Duarte, ormai agonizzante in terra dopo il pestaggio che gli è costato la ... Leggi su caffeinamagazine

Benji_Mascolo : Ci vuole sempre coraggio per mettersi in gioco, ripartire da zero, imparare qualcosa di nuovo. Chi capisce gli elem… - matteosalvinimi : #Salvini: Mancano 50mila insegnanti di sostegno. C'è una denuncia delle mamme dei bimbi autistici e disabili e dal… - TNannicini : Non c'è accordo sulla legge elettorale e si litiga sull’età che devono avere i senatori, mentre Franceschini rilanc… - Emilydefilippis : @pins_a_roulette Vero, come quella di tinteggiare di rosso una delle vecchie auto. Tanto a Sebastian e Charles serv… - Skywalkerboh : 'In funzione del numero che ci verrà consentito faremo delle turnazioni. Una partita si due la vedrà un abbonato, u… -

Ultime Notizie dalla rete : “Una delle Salvini e l’aggressione: «Per me il caso è chiuso, ma sai che coro se fossi stato Conte...» Corriere della Sera