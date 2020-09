Una birra e una sveglia: la foto dell'uomo solo al pub diventa un simbolo delle norme anti covid (Di giovedì 10 settembre 2020) A disposizione ha un’ora e quarantacinque minuti. Il tempo è scandito da una sveglia da pochi soldi, poggiata sul tavolo e portata da casa. Davanti a sé ha una pinta di Guinness consumata a metà e un piatto con del cibo apparentemente ignorato. L’immagine è stata immortalata in una foto scattata in un pub irlandese a Galway ed è diventata simbolo di come la vita è cambiata a causa delle norme anti contagio.L’uomo protagonista della foto - coppola in testa e sguardo rivolto oltre la finestra - è il pensionato John Joe e rispetta le regole previste all’interno dei pub in Irlanda. La sosta non può superare un’ora e ... Leggi su huffingtonpost

mecna : Io bevo birra quindi non sono esperto ma ho appena visto una tipa mettere de ghiaccio nel vino. - lelloarcuri2 : RT @HuffPostItalia: Una birra e una sveglia: la foto dell'uomo solo al pub diventa un simbolo delle norme anti covid - AceccKramer : @pap1pap diciamo che dopo 10 anni (dai tempi di wes) finalmente non andremo a berci una birra allo stadio quando ci… - RiccardoGava : RT @HuffPostItalia: Una birra e una sveglia: la foto dell'uomo solo al pub diventa un simbolo delle norme anti covid - PaulEfambejr : RT @HuffPostItalia: Una birra e una sveglia: la foto dell'uomo solo al pub diventa un simbolo delle norme anti covid -

Ultime Notizie dalla rete : Una birra Una birra e una sveglia: la foto dell'uomo solo al pub diventa un simbolo delle norme anti covid L'HuffPost ARTIGIANI VERI. L'arciere del cuoio: Maurizio Marinozzi

3' di lettura 10/09/2020 - Maurizio Marinozzi alias l'Arcere cuoiaio. Almeno così si “firma” sull'omonima pagina facebook. Maurizio ha 67 anni, vive a Lido di Fermo, ed è pensionato. Dopo aver fatto l ...

Mirka Andolfo per Birra Baladin Star Comics

La prima birra 100% Italiana, Nazionale di Baladin, incontra l’editore italiano di fumetti Star Comics e la superstella del fumetto Mirka Andolfo. Nasce una serie limitata e numerata in lattina con tr ...

3' di lettura 10/09/2020 - Maurizio Marinozzi alias l'Arcere cuoiaio. Almeno così si “firma” sull'omonima pagina facebook. Maurizio ha 67 anni, vive a Lido di Fermo, ed è pensionato. Dopo aver fatto l ...La prima birra 100% Italiana, Nazionale di Baladin, incontra l’editore italiano di fumetti Star Comics e la superstella del fumetto Mirka Andolfo. Nasce una serie limitata e numerata in lattina con tr ...