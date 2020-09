Un presidente di Serie A positivo al Covid, ma si è presentato in assemblea: era in attesa dei risultati (Di giovedì 10 settembre 2020) Un’assemblea che potrebbe aver causato qualche danno. Uno fra i venti presidenti e dirigenti dei club di Serie A che hanno partecipato alla riunione di Lega di ieri è infatti positivo al Coronavirus. A riferirlo è Repubblica. Il soggetto in questione, di cui non è stato svelato il nome, ha fatto regolarmente parte dell’assemblea che ieri ha discusso la questione dei diritti tv, votando all’unanimità per la creazione di una società partecipata da fondi d’investimento. E, secondo indiscrezioni, non avrebbe indossato la mascherina in diversi momenti della giornata, comunicando la situazione ai presenti soltanto alle 20. Aveva sintomi da qualche giorno ed era in attesa dei risultati del tampone, che in serata gli hanno ... Leggi su calcioweb.eu

repubblica : Serie A, un presidente positivo al coronavirus in assemblea - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Un Presidente di #SerieA è risultato positivo al #Covid19 ?? - zazoomblog : Coronavirus un presidente di Serie A positivo: sarebbe Aurelio De Laurentiis - #Coronavirus #presidente #Serie - FrattinoMarco : RT @napolista: De Laurentiis positivo al coronavirus Il presidente del Napoli non sarebbe asintomatico. Positivo anche un suo familiare. I… - TestPerTutti : RT @napolista: De Laurentiis positivo al coronavirus Il presidente del Napoli non sarebbe asintomatico. Positivo anche un suo familiare. I… -