Un posto al sole anticipazioni: la storia di NIKO continuerà (Di giovedì 10 settembre 2020) Grandi emozioni (con ascolti in crescita) nelle attuali puntate di Un posto al sole, nelle quali si è assistito allo sgretolamento totale del sogno d’amore di NIKO Poggi.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Eva partorisce e Michael mette in pericolo suo figlio!Il personaggio interpretato da Luca Turco, infatti, ha lasciato Susanna (Agnese Lorenzini) all’altare ed è stato poi protagonista di chiarimenti al veleno con i ruoli coinvolti nella sua vicenda. Luca Turco su InstagramProprio Luca, in una recente story su Instagram, ha risposto ad alcune domande dei fan e ha sottolineato che il finale a sorpresa del matrimonio gli è piaciuto molto, sottintendendo che ora la sua trama proseguirà. Eh sì, NIKO continuerà ... Leggi su tvsoap

loukisstab : Raga sono di nuovo indecisa su quale tatuaggio fare prima tra i due. Vorrei fare sulla parte interna dell avanbracc… - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Il giovane Poggi resterà in prima linea, pronti per il seguito della storia? - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito… - Teleblogmag : Niko e Susanna sembrano davvero al capolinea ma anche per Viola e Eugenio é cosi? Iscriviti al nostro canale Telegr… - ItaliaRai : Susanna prende una decisione difficile. Viola parla con Filippo, il quale le consiglia di stare attenta... Non perd… -