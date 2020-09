Un posto al sole, anticipazioni 14-18 settembre: Giulia in crisi (Di giovedì 10 settembre 2020) Un posto al sole nei prossimi episodi porterà nuovamente in scena il sempre attuale argomento delle truffe amorose. Le anticipazioni riguardanti gli episodi in onda dal 14 al 18 settembre, rivelano che Giulia Poggi per una coincidenza ripenserà all’uomo che l’ha ingannata e deciderà di affrontarlo, ma dopo averlo incontrato entrerà in crisi. Nel frattempo, Roberto Ferri farà comprendere a Marina che non ha nessuna intenzione di lasciare campo libero a Fabrizio mentre Serena e Filippo si ritroveranno in tribunale per l’udienza di separazione. Infine, Patrizio cercherà di convincere a Silvia a partecipare ad un programma televisivo per aumentare la popolarità del Vulcano. Un posto al ... Leggi su tutto.tv

