Un positivo al Covid all'Avvocatura dello Stato, sede chiusa per sanificazione (Di giovedì 10 settembre 2020) Un legale è risultato positivo al Covid. Per questo da stamattina la sede dell'Avvocatura dello Stato di via dei Portoghesi è chiusa per sanificazione straordinaria. La sede resterà chiusa, come si legge nei cartelli all'ingresso, fino a sabato. Si tratta di una misura precauzionale, secondo quanto si apprende, per evitare ulteriori rischi di contagio. Leggi su iltempo

HuffPostItalia : Affermò “Covid è punizione di Dio per i gay”, ora è positivo il patriarca ortodosso Filaret - sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - NagatoPain94 : RT @sscnapoli: Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - Enzo54847297 : RT @ssccnapoli: Il nostro amato Presidente è risultato positivo al Covid-19. D'accordo, questo è un account parodia. Fa satira anche un p… -