Un nuovo servizio sanitario al rione Libertà, Volpe esorta alla prudenza (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “I contagi saranno in aumento fino alla fine del mese“. Gennaro Volpe, direttore dell’Asl Bn1, predica la massima prudenza ed invita a tenere alta la guardia su possibili recrudescenze della aggressione da Covid 19. Il dirigente sanitario si è rivolto a tutti i cittadini sanniti nell’incontro che si e svolto questo pomeriggio al rione Libertà, voluto dall’associazione IoxBN del presidente Giuseppe Schipani. All’incontro con la cittadinanza era presente anche il vice sindaco Mario Pasquariello per presentare lo sportello “Fissalappuntamento” con il quale saranno erogati i servizi sanitari pubblici. Si proverà a snellire le file e abbattere i tempi di attesa. Questa nuova opportunità ... Leggi su anteprima24

