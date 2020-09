Un mondo sospeso, l’ospedale dannato: il terrificante Beelitz Heilstätten un tempo curò il soldato Hitler [FOTO] (Di giovedì 10 settembre 2020) Che sia il mistero di una stanza vuota o la bellezza di un edificio sopraffatto dalla natura, c’è qualcosa di affascinante nel trovare un posto abbandonato. Aggiungere, poi, la storia che lo ha portato in quelle condizioni, rende il tutto ancora più interessante. Infatti, sebbene si presentino vuoti e tetri, questi posti sono pieni di ricordi reali, preservati in pareti decadenti, dipinti rovinati o stanze piene di polvere. Dagli aeroporti ai teatri, dagli ospedali agli hotel, sono tanti i posti del mondo che dallo splendore sono passati all’abbandono. Uno di questi è il Beelitz Heilstätten, in Germania. Non molto distante da Berlino, sorge questo complesso ospedaliero di circa 60 edifici, ormai abbandonato da 25 anni. Costruito nel 1898, fu il più grande centro ... Leggi su meteoweb.eu

matteosalvinimi : Un abbraccio a cittadini e facchini di Viterbo nel giorno della processione della Macchina di Santa Rosa, uno spett… - fiveintravel : RT @domanidove: Il “corridoio sospeso” più bello del mondo unisce Palazzo Pitti agli Uffizi, passando sopra Ponte Vecchio. Chiuso alle visi… - Andrea59749012 : AstraZeneca ha sospeso i test sul vaccino anti Covid - niUINterest : RT @domanidove: Il “corridoio sospeso” più bello del mondo unisce Palazzo Pitti agli Uffizi, passando sopra Ponte Vecchio. Chiuso alle visi… - LucaPery : RT @domanidove: Il “corridoio sospeso” più bello del mondo unisce Palazzo Pitti agli Uffizi, passando sopra Ponte Vecchio. Chiuso alle visi… -