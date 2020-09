Un bambino di cui tutti parlano, chi è? La foto virale sul web (Di giovedì 10 settembre 2020) Questo articolo Un bambino di cui tutti parlano, chi è? La foto virale sul web . Chi è questo bambino in foto che indossa la maglia del Milan? Così un giocatore ha annunciato l’inizio della sua avventura nella squadra dei suoi sogni. Avete riconosciuto il bambino della foto? Quello con la maglia del Milan fin da piccolo è Sandro Tonali, nato a Lodi l’8 maggio del 2000. Il centrocampista ha militato … Leggi su youmovies

la_kuzzo : @Incantatore_ No no. Dico solo che dobbiamo pensare anche a chi ha un bambino a casa in quarantena e non può lavora… - babalotto : @tizianotoniutti L'estinzione ce la meritiamo semmai per gli articoli di merda del corriere che qualcuno ancora leg… - Nebrodi1 : Come essere, chi essere? La persona di cui avresti avuto bisogno da bambino. Diventa cosí. - euro_ii : RT @sebaquila: Invito Tutti a salvarsi il Video come ho fatto io, Ogni Bambino che salira su un PULMINO SCOLASTICO, uno SCUOLABUS, sarà a… - Claudio59517321 : @Balandi89983748 Che amore di bambino, se fosse mio figlio lo coccolerei tutto il giorno. Purtroppo è la Società in… -