Ufficiali i 10 Huawei subito con EMUI 11 in beta: arriva la lista (Di giovedì 10 settembre 2020) arriva in queste ore una prima lista che dobbiamo prendere assolutamente in considerazione per quanto concerne il tanto atteso aggiornamento EMUI 11, dedicato ad una lunga serie di smartphone Huawei. Questa mattina abbiamo condiviso con voi una panoramica molto interessante di novità che potremo toccare con mano appena il pacchetto software sarà disponibile sui vostri device, ma è altrettanto necessario concentrarsi su qualche novità extra emersa solo nelle ultime ore. Gli smartphone Huawei che testeranno per primi la beta EMUI 11 Sono interessanti, a tal proposito, alcune informazioni fornite direttamente da Huawei Central, che a sua volta menziona le dichiarazioni di Wang Chenglu, durante un recente evento organizzato ... Leggi su optimagazine

TuttoAndroid : Huawei Watch GT 2 Pro e FreeBuds Pro ufficiali: ecco nuovi smartwatch e cuffie di Huawei - iLuca90 : #Huawei pensa anche alla musica, ecco le nuove #HuaweiFreeLacePro (con cancellazione del rumore attiva e pensate pe… - gigibeltrame : Huawei Watch GT 2 Pro e Watch Fit ufficiali, ecco tutte le novità sui nuovi wearable #digilosofia… - GizChinait : #HUAWEI MateBook X 2020 e MateBook 14 AMD ufficiali: prezzo e uscita in Italia #HuaweiMateBookX… - GizChinait : #HUAWEI Watch GT 2 Pro e Watch Fit ufficiali: prezzo e disponibilità in Italia #HuaweiWatchFit #HuaweiWatchGT2Pro… -