Ufficiale: Stefano Magoni firma per la Feralpisalò (Di giovedì 10 settembre 2020) La Feralpisalò ha annunciato attraverso i propri canali, l’acquisto dall’Orceana del giovane portiere Stefano Magoni. Di seguito il comunicato del club: Feralpisalò Srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dall’AS Orceana Calcio, il portiere Stefano Magoni. Il giovane classe 2002, già aggregato da qualche settimana al gruppo della Prima squadra, vestirà la maglia numero 12. I Leoni del Garda comunicano altresì di aver risolto consensualmente il contratto con l’attaccante Marco Bertoli. Il club gli augura il più caloroso augurio per un proficuo prosieguo di stagione. Foto: Logo Feralpisalò L'articolo Ufficiale: Stefano Magoni firma per la Feralpisalò proviene da ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Stefano Virtus 04 Curti, ufficiale la firma di Stefano D'Aiello Tuttobasket.net Virtus 04 Curti, ufficiale la firma di Stefano D'Aiello

L’A.S.D. Vidass Virtus 04 Curti è lieta di comunicare l’acquisto di Stefano D’Aiello. La società del presidente Paolo Viggiano e del responsabile Carlo Della Valle rinforza il roster del coach Fabio F ...

Patuanelli convoca le parti al Mise Per la Goldoni si tratta a Roma

Lavoratori, sindacati, istituzioni e, più in generale, i tanti supporter della Goldoni sono riusciti a compiere un altro piccolo grande passo per tentare di salvare la storica azienda. Il Governo, nel ...

