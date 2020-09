Ufficiale: Giana Erminio, dall’Atalanta arriva il giovane Finardi (Di giovedì 10 settembre 2020) La Giana Erminio ha comunicato, con una nota apparsa sul proprio sito Ufficiale, l’arrivo in prestito fino al 30 giugno 2021, del centrocampista classe 2001 ex Atalanta, Sebastiano Finardi. Segue il comunicato del club: A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito dall’Atalanta, in prestito temporaneo sino al 30 giugno 2021, le prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Finardi. Centrocampista centrale classe 2001, Finardi è cresciuto nel vivaio della Dea sino alla Primavera, con la quale ha vinto un campionato e una Supercoppa, collezionando nel contempo 19 presenze nelle Nazionali U15. Foto: Logo Giana Erminio. L'articolo Ufficiale: Giana ... Leggi su alfredopedulla

