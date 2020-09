Ufficiale: Batshuayi rinnova con il Chelsea e torna in prestito al Crystal Palace (Di giovedì 10 settembre 2020) Michy Batshuayi ha rinnovato per un’altra stagione il suo contratto con il Chelsea ed è tornato ufficialmente in prestito al Crystal Palace. Un rinnovo importante per i blues che altrimenti avrebbero perso a zero l’attaccante belga al prossimo giugno. Good luck at Palace, @MBatshuayi! — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 10, 2020 Foto: The Sun L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

