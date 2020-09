Udinese, Ouwejan: «All’AZ Alkmaar promesse non mantenute. Non vedo l’ora di sfidare la Juve» (Di giovedì 10 settembre 2020) Il nuovo acquisto dell’Udinese, Thomas Ouwejan, ha parlato a NH Nieuws, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa Thomas Ouwejan, nuovo acquisto dell’Udinese, ha parlato a NH Nieuws. Queste le sue parole. «Non voglio calcare la mano contro l’AZ, ma alcune promesse non sono state mantenute e non mi è piaciuto cosa è successo nel corso della pausa invernale. Ho giocato per 13 anni lì e mi sono divertito, ma forse ho atteso un anno di troppo per andarmene. Non aveva senso restare e per questo sono molto felice di avere questa opportunità. Spero di poter giocare di più all’Udinese anche se so che dovrò guadagnarmi un posto da titolare. La Serie A rappresenta un gradino più alto rispetto ... Leggi su calcionews24

