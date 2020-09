Ubisoft Forward, Watch Dogs: Legion e il ritorno di Aiden Pearce (Di giovedì 10 settembre 2020) Oggi durante il secondo evento Ubisoft Forward hanno mostrato un nuovo trailer e alcune info aggiuntive su Watch Dogs: Legion Ormai ci mancano poche informazioni per essere realmente pronti alla nuova generazione di console. Buona parte delle conoscenze siamo riusciti a metterle insieme grazie agli spettacolari (o meno) eventi che si sono susseguiti negli scorsi mesi. L’Inside Xbox ci ha deliziato con i suoi spettacolari videogiochi e sicuramente regalato tanti meme per i prossimi anni, stiamo guardando proprio te Halo. Sony invece ha finalmente mostrato il design di PlayStation 5 e alcune interessanti esclusive. Oggi, proprio come ha già fatto Electronic Arts in passato, anche Ubisoft ha allestito un evento in streaming per presentare la sua lineup futura. Questa volta ... Leggi su tuttotek

justFerakton : Ubisoft Forward be like: guardate tutti sti giochi inutili e Watchdogs Legion. Beyond Good and evil 2? Non sappiamo cosa sia. - SSBFerzilla : Que asco de Ubisoft Forward. - tuttoteKit : #Ubisoft Forward, annunciato il Remake di Prince of Persia: le Sabbie del Tempo #PC… - diogguera : Evento da UBISoft rolando ao vivo -------------- Ubisoft Forward: Official Livestream – September 2020 - tuttoteKit : Ubisoft Forward: data di uscita per Immortals: Fenyx Rising #GodsMonsters #ImmortalsFenyxRising #PC #PS4… -

Ultime Notizie dalla rete : Ubisoft Forward Ubisoft Forward: Drops attivi sul nostro canale con ricompense per For Honor e WD Legions Everyeye Videogiochi Ubisoft Forward, annunciato il Remake di Prince of Persia: le Sabbie del Tempo

Questa sera si è tenuto l’Ubisoft Forward, il nuovo evento digitale di Ubisoft, e durante la diretta è stato annunciato il Remake di Prince of Persia: le Sabbie del Tempo Da pochissimo si è tenuto il ...

Ubisoft Forward: annunciata la nuova R6 World Cup

Questa sera si è tenuto l’Ubisoft Forward, il nuovo evento digitale di Ubisoft, e durante la diretta è stato mostrato un trailer d’annuncio della R6 World Cup Da pochissimo si è tenuto il tanto atteso ...

Questa sera si è tenuto l’Ubisoft Forward, il nuovo evento digitale di Ubisoft, e durante la diretta è stato annunciato il Remake di Prince of Persia: le Sabbie del Tempo Da pochissimo si è tenuto il ...Questa sera si è tenuto l’Ubisoft Forward, il nuovo evento digitale di Ubisoft, e durante la diretta è stato mostrato un trailer d’annuncio della R6 World Cup Da pochissimo si è tenuto il tanto atteso ...