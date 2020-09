Uber Taxi disponibile da oggi a Napoli: è la seconda città in Italia (Di giovedì 10 settembre 2020) A partire da oggi chiunque voglia prendere un Taxi a Napoli potrà farlo anche attraverso la app di Uber. Dopo Torino, prima città in Italia e una delle prime in Europa ad aver lanciato questo servizio, Napoli è la seconda città Italiana ad avere disponibile Uber Taxi. Lo riferisce una nota. Da oggi circa 50 Taxi, che si sono registrati sull’App Uber, potranno essere a disposizione di tutti i napoletani e non solo che hanno necessità di spostarsi in città: proprio nel capoluogo campano oltre 700mila persone hanno provato a prenotare un viaggio attraverso la app Uber nel 2019. ... Leggi su ildenaro

