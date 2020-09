Tv e cinema in lutto. È morta l’attrice famosa per il suo ruolo nell’amata (e seguitissima) serie tv (Di giovedì 10 settembre 2020) È morta a 85 anni l’attrice britannica Diana Rigg. Era nata a Doncaster, in Inghilterra, nel 1938. Il suo agente ha detto che è morta nella mattinata del 10 settembre. La figlia di Rigg, Rachael Stirling, ha detto che sua madre è morta di cancro, malattia che le era stata diagnosticata lo scorso marzo. L’attrice aveva recitato nel 1969 in Agente 007-Al servizio segreto di Sua Maestà nel ruolo di Tracy, moglie di James Bond, ed era famosa per aver interpretato il ruolo di Olenna Tyrell nella serie tv Game of Thrones. Nel 1962 interpreta a teatro Cordelia, figlia minore di Re Lear (interpretato da Paul Scofield), nella tragedia omonima di Shakespeare, sotto la direzione di Peter Brook. Il primo ruolo importante ... Leggi su caffeinamagazine

