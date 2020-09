Tutto quello che c’è da sapere sulla prossima Milano Fashion Week (Di giovedì 10 settembre 2020) Questa volta sarà diverso, non c’è dubbio. Ma il calendario della Milano Fashion Week presentato con una conferenza stampa online il 10 settembre dalla CNMI dimostra che l’epidemia di Coronavirus non ferma la moda. O almeno, non del Tutto. Milano Moda Donna, in programma dal 22 al 28 settembre 2020, sarà un mix di reale e virtuale, sulla scia della scorsa Fashion Week dedicata all’uomo a luglio – ma più ricca. Leggi anche › Fashion Week di Settembre, tutti gli aggiornamenti sulle sfilate Un calendario fitto, tra reale e virtuale I numeri dichiarati nel corso ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : Tutto quello Vigliano, riparte la scuola con mensa e prescuola: ecco tutto quello che c'è da sapere newsbiella.it La riforma del Mes torna all’Eurogruppo. L’Italia preoccupa Bruxelles e i Paesi Ue

In Italia c’è un cortocircuito sul Mes (in tutte le sue forme) che preoccupa Bruxelles e i Paesi Ue. È opinione diffusa che sia arrivato il momento di completare l’unione bancaria e per farlo è necess ...

Le Inchieste Live del Tempo delle Donne Ecco come partecipare

Esserci per partecipare al cambiamento. Questo lo spirito delle Inchieste Live, la seconda serie di appuntamenti del Tempo delle Donne 2020, riGenerazioni, in presenza alla Triennale Milano l’11, 12 e ...

