Trump spara alto: “Abbiamo un’arma mai vista” (Di giovedì 10 settembre 2020) Donald Trump e una rivelazione clamorosa: nel libro del giornalista Bob Woodward il presidente annuncia una nuova arma atomica Promettono di essere esplosive, in tutti i sensi, le rivelaziokni contenute nell’ultimo libro del giornalista americano Bob Woodward. Il Premio Pulitzer in ‘Rage’, prossimo all’uscita, traccia un ritratto inquietante di Donald Trump. Compresa una rivelazione clamorosa: … L'articolo Trump spara alto: “Abbiamo un’arma mai vista” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

“Ho costruito un nucleare... un’arma che nessuno ha mai avuto prima in questo paese. Abbiamo qualcosa che non hai mai visto e non hai mai sentito. Abbiamo qualcosa di cui Putin e Xi non hanno mai sapu ...

L'arma fine di mondo. Un ordigno così potente da garantire la supremazia sul pianeta. Il delirio apocalittico del Dottor Stranamore di Stanley Kubrick torna a concretizzarsi nelle frasi di Donald Trum ...

