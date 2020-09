Trump: “Sapevo del pericolo, ma ho minimizzato” (Di giovedì 10 settembre 2020) Il giornalista Watergate Bob Woodward ha scritto un nuovo libro che contiene giudizi duri su Trump di molti ex dirigenti della sicurezza Il giornalista Watergate Bob Woodward ha scritto un nuovo libro che contiene giudizi duri su Trump di molti ex dirigenti della sicurezza. L’ex capo del Pentagono James Mattis lo definisce “pericoloso” e “inadatto” ad essere il commander in chief. L’ex capo della National Intelligence Dan Coat invece, scrive Woodward, “continua a coltivare la segreta convinzione, benchè non supportata da prove di intelligence, che Putin abbia qualcosa su Trump. Come altro spiegare il comportamento del presidente? Coats non è in grado di vedere altre spiegazioni”. Rage racconta che il presidente ha confidato al ... Leggi su zon

