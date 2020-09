Trump sapeva dei pericoli del virus, ha minimizzato: una “talpa” rivela segreti pericolosi (Di giovedì 10 settembre 2020) Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti d’America, è di nuovo sotto i riflettori, ma non per buoni motivi. In piena campagna politica sono uscite fuori dichiarazioni poco lusinghiere nei confronti del presidente. E’ uscito ieri Rage, il nuovo libro di Bob Woodward, che svela i retroscena di diverse situazioni, supportato da testimonianze. Nel saggio c’è anche uno straordinario autogol del presidente che, conversando con lo stesso Woodward che lo stava intervistando per Rage, il 7 febbraio gli aveva raccontato che il virus è molto pericoloso. Donald Trump cosciente della gravità del problema ha minimizzato. Nello stesso momento una talpa ha dichiarato che questo non è l’unico argomento che è stato presentato in modo diverso. Leggi anche –> ... Leggi su urbanpost

