Trump: “Ho nuove armi nucleari di cui nessuno ha mai sentito parlare” (Di giovedì 10 settembre 2020) Donald Trump ha dichiarato di avere nuove armi a disposizione e di aver mentito sul Coronavirus: è davvero così? Tra il Dicembre 2019 e il Luglio 2020 Donald Trump ha rilasciato una serie di interviste al celebre giornalista americano Bob Woodward. Al principio degli anni Settanta Woodward si era occupato anche del celebre scandalo Watergate a seguito del quale il Presidente … L'articolo Trump: “Ho nuove armi nucleari di cui nessuno ha mai sentito parlare” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Corriere : Trump: «Sapevo da gennaio che il virus era mortale, ho minimizzato per evitare il panico» - Agenzia_Ansa : Biden: 'Trump ha mentito al Paese sul pericolo del virus'. La replica del tycoon: 'Ho agito in modo da ridurre il… - repubblica : Oggi su Rep: ?? “Ho voluto minimizzare il virus”. La confessione che inguaia Trump [dal nostro corrispondente FEDERI… - RinoDGambaro : @JoeBiden Hi Americans... io sono italiano e vivo in Italia... ho vissuto e viviamo questa tragedia... ogni giorno… - DuDuDuDaDaDa : RT @499777: Trump nominato Nobel per la pace. Sempre Trump: 'Ho costruito un sistema nucleare, un'arma che nessuno ha mai avuto prima.' -

