Trump: “Ho costruito un’arma che nessuno ha mai avuto” (Di giovedì 10 settembre 2020) Donald Trump svela a Woodward di aver costruito un’arma che “nessuno ha mai avuto”. WASHINGTON (STATI UNITI) – Donald Trump svela a Woodward di aver costruito un’arma che “nessuno ha mai avuto“. “Abbiamo qualcosa – si legge nel libro del giornalista americano riportato da La Repubblica – che non ha mai avuto nessun Paese. Abbiamo qualcosa di cui Putin e Xi non hanno mai saputo. Non c’è nessuno… quello che abbiamo è incredibile“. Una rivelazione, scrive il Washington Post – che sarebbe stata confermata anche dal Pentagono. “Woodward scrive che fonti anonime gli hanno poi confermato che le forze armate statunitensi hanno una nuova arma segreta, di cui non ... Leggi su newsmondo

