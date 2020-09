Trump ha rivelato a Woodward arma senza precedenti (Di giovedì 10 settembre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 10 SET - "Ho costruito un sistema nucleare... un'arma che nessuno ha mai avuto prima in questo Paese. Abbiamo qualcosa che non si e' mai visto e sentito. Abbiamo qualcosa di cui ... Leggi su corrieredellosport

fisco24_info : Trump ha rivelato a Woodward arma senza precedenti: Gli esperti si stanno interrogando su quale possa essere - GHERARDIMAURO1 : Trump ha rivelato a Woodward arma senza precedenti - iconanews : Trump ha rivelato a Woodward arma senza precedenti - madmakko : RT @gditom: Woodward aveva un audio in cui Trump a inizio febbraio (!) sapeva della mortalità del virus e della diffusione aerea. Ma non l'… - aleandreotti : RT @gditom: Woodward aveva un audio in cui Trump a inizio febbraio (!) sapeva della mortalità del virus e della diffusione aerea. Ma non l'… -