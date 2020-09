Trump avverte il mondo: “Abbiamo una nuova arma nucleare che nessuno ha mai visto prima” (Di giovedì 10 settembre 2020) Trump annuncia: “Gli Usa hanno una nuova arma nucleare mai vista prima” Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivelato che gli Usa hanno “una nuova arma nucleare, che nessuno ha mai visto prima”. L’inquilino della Casa Bianca lo ha dichiarato in una delle interviste rese al giornalista Bob Woodward per il suo nuovo libro Rage. “Ho costruito un sistema bellico nucleare che nessuno ha mai avuto prima in questo Paese – ha affermato il tycoon – Abbiamo cose che non hai mai visto nè sentito. Abbiamo cose di cui Putin e Xi non hanno mai sentito parlare prima. Non c’è nessuno… ... Leggi su tpi

Donald Trump era a conoscenza del pericolo "mortale" rappresentato dal coronavirus, ma a lungo ha nascosto agli americani la gravità della pandemia, paragonando il Covid-19 ad una semplice influenza s ...

