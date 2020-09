Trump ammette di aver minimizzato la gravità del coronavirus “per evitare il panico”. Biden: “Ha mentito agli americani” (Di giovedì 10 settembre 2020) Donald Trump ha ammesso di aver sminuito in pubblico la gravità della pandemia. Lo ha rivelato il 7 febbraio al celebre giornalista Bob Woodward (che insieme a Carl Bernstein svelò nel 1972 lo scandalo Watergate). Woodward stava intervistando il presidente per Rage, il suo nuovo libro anticipato ieri alla stampa. “Questo virus è roba grave, mortale”, aveva detto il presidente, registrato, in totale disaccordo con le sue dichiarazioni pubbliche. E ancora: “Si trasmette nell’aria, respirando ed è molto più pericoloso degli altri virus influenzali e ha un tasso di mortalità molto più alto”. Nel libro il giornalista inoltre rivela che il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Robert O’Brien, aveva avvisato il presidente già dal 28 gennaio che “il ... Leggi su italiasera

