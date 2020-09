Trucco Autunno Inverno 2020-21: le tendenze che vi faranno innamorare (Di giovedì 10 settembre 2020) La stagione fredda è alle porte ormai ed è ora di pensare al Trucco per l’Autunno Inverno 2020-21. Anche se ancora si respira aria di estate, la routine quotidiana incalza ed è giunto il momento di scoprire quali sono le novità in fatto di make up. Curiose di scoprire tutti i consigli, per un look sempre di moda? Inziamo! ! Le nuove tendenze per il prossimo anno 2020-21 vedono un Trucco originale e cool, dai colori caldi: in primo piano gli occhi, le sopracciglia e le labbra! Partiamo subito alla scoperta del make-up Autunno-Inverno. 1. In primo piano le Sopracciglia soap brows Continuano ad essere presente anche questo Inverno: le soap brows, ovvero, le sopracciglia ... Leggi su pianetadonne.blog

opheliamillais0 : Oggi è arrivata la collezione trucco autunno/inverno ed è bellissimaaa ???? - lorenzo____1998 : RT @Silvio_Ferrari_: DIEGO DALLA PALMA ???? NUOVA COLLEZIONE TRUCCO ?? AUTUNNO INVERNO 2020 ?? VI ASPETTIAMO ???? TIVOLI - VIALE TOMEI 29/35 ??… - Silvio_Ferrari_ : DIEGO DALLA PALMA ???? NUOVA COLLEZIONE TRUCCO ?? AUTUNNO INVERNO 2020 ?? VI ASPETTIAMO ???? TIVOLI - VIALE TOMEI 29/3… -

Ultime Notizie dalla rete : Trucco Autunno Trucco Autunno Inverno 2020-21: le tendenze che vi faranno innamorare NonSoloRiciclo Unghie, le tendenze nail art autunno/inverno 2020-2021

È la stagione della «raw manicure», con unghie iper curate ma all'insegna di un'eleganza naturale. E poi ci sono i classici rossi e neri La mascherina ha provocato il declino del lipstick index, termi ...

Moda, tutti pazzi per il look oversize: vestiti, accessori e come mixarli

L’oversize è la tendenza moda delle ultime stagioni, in piena inversione con quello che per tanti anni era stato il dictat delle passerelle: tessuti fascianti e linee precise che scolpiscono la figura ...

È la stagione della «raw manicure», con unghie iper curate ma all'insegna di un'eleganza naturale. E poi ci sono i classici rossi e neri La mascherina ha provocato il declino del lipstick index, termi ...L’oversize è la tendenza moda delle ultime stagioni, in piena inversione con quello che per tanti anni era stato il dictat delle passerelle: tessuti fascianti e linee precise che scolpiscono la figura ...